Захарова пообещала журналистам фееричные новогодние подарки от МИД

Речь идет о презентах из Городца

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ежегодная традиция новогодних подарков от российского дипведомства будет продолжена и украшена в этом году фееричными презентами из Городца.

Выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России", дипломат подчеркнула, что на протяжении многих лет департамент информации и печати МИД РФ "готовит только все свое" в качестве новогодних подарков журналистам, на протяжении всего года освещающих работу ведомства.

"Мы делали и валдайскую продукцию, и продукцию из Торжка. Дарили варежки, которые мы назвали посольскими: черная шерсть, золотое шитье на манжетах варежек, как у нас [дипломатов] на мундирах. Теперь у Торжка это уже и заказывают, просто для себя. В этом году - я раскрываю вам секрет, никто еще не знает - мы делаем [подарки] вместе с Городцом. Я приехала в Нижний Новгород по своей какой-то там программе и говорю: покажите, хочу посмотреть [ваше ремесло]. Потому что это же просто квинтэссенция всех наших промыслов. И вот мы выбрали Городец. И мы сделаем в этом году феерические подарки", - поделилась Захарова.

