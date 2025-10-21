Захарова рассказала, что дарят российские дипломаты за рубежом

Подносы из Жостово, шкатулки из Палеха, посуда из Гжели и с хохломской росписью входят в перечень подарков, подчеркнула дипломат

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Подносы из Жостово, шкатулки из Палеха, посуда из Гжели и с хохломской росписью входят в перечень подарков, которые преподносят российские дипломаты за рубежом, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД, дипломаты, делегации вовне всегда выезжают с нашими подарками, потому что от нас ждут наших подарков", - сказала Захарова на международном экспортном форуме "Сделано в России". Дипломат перечислила некоторые пункты из списка таких подарков: "Та самая хохлома, палех, жостово, шали, финифть".

Официальный представитель МИД РФ выступила с предложением к представителям федеральных и региональных властей России последовать такому примеру и заказывать сувениры не за рубежом, а у отечественных производителей. По ее мнению, это могут быть как именитые компании, так и еще не очень известные.

Захарова также рассказала о потрясающем опыте оформления международных организаций в нашем стиле. Для примера она привела консультативный зал Совета Безопасности ООН. "Есть круглый зал, откуда идут трансляции, а рядом есть консультативная комната, через которую проходят каждый день сотни и тысячи дипломатов, посетителей, туристов. Она оформлена в нашем стиле, но это уже северная культура. Культура Севера. Это так красиво!" - поделилась подробностями Захарова. "Это не русская комната сама по себе, потому что там с пряниками пьют чай. Это комната, где каждый день по много часов проходят сложнейшие переговоры 15 членов Совета Безопасности ООН в окружении русского северного стиля", - отметила она, добавив, что не только в Нью-Йорке штаб-квартира ООН имеет такую комнату в русском стиле.

