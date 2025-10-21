В Италии украинская активистка не смогла сорвать показ фильма про "Азов"

Женщину высмеяли зрители, сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Представительница украинской диаспоры попыталась сорвать показ документального фильма российского журналиста итальянского происхождения Андреа Лучиди о боевиках "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ) в Генуе, но была высмеяна зрителями. Об этом ТАСС рассказал итальянский журналист Винченцо Лоруссо.

"Ожидались протесты со стороны представителей украинской диаспоры. В итоге пришла только одна женщина с плакатом. Эпизод не вызвал существенной напряженности. Некоторые прохожие, не участвовавшие в мероприятии, высмеяли ее, выкрикивая: "Forza Putin, forza la Russia!" (рус. "Да здравствует Путин, да здравствует Россия!" - прим. ТАСС)", - сказал Лоруссо.

Он сообщил, что, с учетом небольшой вместимости зрительного зала, показ прошел в два сеанса и в общей сложности собрал более 100 человек. По словам Лоруссо, особенно трогательным для итальянской аудитории был момент, когда он процитировал слова жительницы Волгограда: "Мои два деда сражались в Великой Отечественной войне: один погиб в мае 1944 года, другой дошел до Берлина. Слова президента [Италии Серджо] Маттареллы, [который провел параллель между действиями РФ на Украине и "планами Третьего рейха в Европе"], являются тяжелым оскорблением их памяти и оскорблением для всех русских".

19 октября в итальянском городе Генуя прошел первый International Reporters Day, организованный шеф-редактором итальянской редакции ИА International Reporters при поддержке итальянского движения "Контронарратив". В ходе мероприятия, проходившего под лозунгом "Из России, чтобы рассказывать правду", зрителям показали документальный фильм Андреа Лучиди о военных преступлениях боевиков батальона "Азов", совершенных в Мариуполе в 2022 году, а также представили книгу журналиста итальянской редакции International Reporters Винченцо Лоруссо De Russophobia ("О русофобии"), предисловие к которой написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.