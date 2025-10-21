Сбер рассказал о схеме мошенников "звонок из военкомата"

Ее суть сводится к получению кода из СМС и требованию перевести накопления

МОСКВА 21, октября. ТАСС

МОСКВА, 21 октября. ТАСС/. Служба кибербезопасности Сбера фиксирует новую волну мошеннической схемы - россиянам поступают тысячи звонков в день якобы от представителей военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО. Цель - выманить код из СМС, чтобы потом запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги", - отметили в пресс-службе.

При этом, по данным Сбера, в первой легенде молодым людям сообщают, что в связи с проведением осеннего призыва необходимо актуализировать сведения или ознакомиться с повесткой в электронном Реестре воинского учета.

"Такой предлог используется, так как в 2025 году осенняя призывная кампания проводится в том числе с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета" - вход в сервис осуществляется через "Госуслуги", - добавили в пресс-службе.

По второй легенде мошенники сообщают родственникам погибших на СВО о посмертном награждении военнослужащего. Под предлогом записи в электронную очередь также выманивают код из СМС.

В Сбере также добавили, что после получения кода злоумышленники под предлогом взлома аккаунта запугивают жертву в том числе уголовной ответственностью за противоправную деятельность и финансирование ВСУ. Затем мошенники убеждают перевести средства на якобы "безопасный" счет или "специальный", чтобы избежать преследования.

"Некоторые мошеннические легенды используются сезонно или опираются на новостную повестку. Сейчас идет осенний призыв в армию, также в медиапространстве много новостей о вручении наград семьям бойцов за подвиги на фронтах СВО. Злоумышленники решили использовать этот информационный фон в своих преступных интересах. Хочу подчеркнуть, что суть схемы не изменилась, она сводится к получению кода из СМС и требованию перевести накопления. Меняется лишь оболочка - легенда. Если незнакомец, кем бы он ни представлялся и какой бы предлог ни использовал, просит вас назвать код из СМС или срочно совершить перевод денег - это однозначно мошенник. Незамедлительно прекращайте разговор", - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.