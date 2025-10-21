Yle: финскому аэропорту грозит закрытие из-за отсутствия туристов из России

Сейчас аэропорт города Лаппеенрата отправляет рейсы только в Бергамо, но они прекратятся к концу октября

СТОКГОЛЬМ, 21 октября. /ТАСС/. Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии может прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

По его информации, в 2011 году авиагавань была пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии, а большая часть туристов приезжала из Санкт-Петербурга. Пассажиропоток из России сильно снизился в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине лишь ухудшили ситуацию.

Отмечается, что власти города на протяжении 10 лет ежегодно вкладывали около €12 млн в работу аэропорта. Однако его дальнейшее функционирование находится под угрозой из-за неодобрения Евросоюзом поддержки убыточных аэропортов за счет государственных средств.

В настоящий момент аэропорт города Лаппеенрата отправляет рейсы только в Бергамо, однако они прекратятся к концу октября. Дальнейшая работа аэропорта находится под вопросом. Мэр города Туомо Саллинен выделил три основных варианта развития событий: выделение государственного кредита для поддержания работоспособности аэропорта, передача авиагавани на аутсорс или полное прекращение работы.