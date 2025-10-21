На Крымскому мосту приостановили движение транспорта

Находящихся в зоне досмотра попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в публикации в 16:41 мск.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале предупредил жителей и гостей города о воздушной опасности.