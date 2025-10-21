На юге России несколько часов не работали Telegram и WhatsApp

Неполадки устранили в 16:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

КРАСНОДАР, 21 октября. /ТАСС/. Мессенджеры Telegram и WhatsApp перестали работать в регионах юга России, за исключением Республики Крым, после полудня вторника. Сбои наблюдались даже при проводном интернете, и около 16:00 мск были устранены, передают корреспонденты ТАСС в Южном федеральном округе.

Жители Краснодарского края и Адыгеи 21 октября около 13:00 мск заметили, что у них не работают мессенджеры Telegram и WhatsApp. При этом в регионах не объявляли беспилотную опасность. Остальные сайты работали стабильно.

В Ростове-на-Дону днем во вторник не работал не только мобильный интернет, но и сети Wi-Fi, в том числе в центральной части города. В Астраханской области не работал мессенджер Telegram, отправление и получение сообщений было невозможно как в мобильных сетях, так и через wi-fi. В Волгограде сбои в работе Telegram были отмечены в течение непродолжительного времени.

Сбои в работе мессенджеров были устранены в районе 16:00 мск. Проблем в работе мессенджеров у жителей Крыма во вторник не наблюдалось.