В Москве заявили, что один из семи выявленных по камерам находится в розыске

Каждое срабатывание камеры перепроверяет сотрудник органов внутренних дел

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Один человек из семи, на которого сработала камера видеоаналитики в Москве, находится в розыске. Об этом сообщил начальник отдела административного законодательства административно-правового управления договорно-правового департамента МВД РФ Александр Рыжов.

"Приведу небольшую статистику в части той деятельности, которую мы проводим с правительством Москвы, той видеоаналитикой, которая сейчас используется. Ведь ни для кого не секрет, что мы работаем по лицам, находящимся в розыске. Если взять статистику за девять месяцев, то у нас из общего числа срабатываний <...> только один из семи находится в розыске", - сообщил он в Совфеде в ходе круглого стола на тему использования биометрических данных в целях установления личности гражданина с использованием средств автоматической фотовидеофиксации.

Рыжов подчеркнул, что каждое срабатывание камеры перепроверяет непосредственно оператор - сотрудник органов внутренних дел. "То есть шесть, получается, у нас ложных срабатываний", - сказал он, добавив, что речь идет об автоматической биометрии.