Статья

Авторские права: какие можно продать, а какие нет

Авторские права делятся на две большие группы: имущественные и личные неимущественные. Первые связаны с возможностью получать доход от использования произведения. Вторые — с самим фактом создания произведения и правом автора распоряжаться им как личным результатом творческой деятельности. Рассказываем о личных неимущественных авторских правах

Редакция сайта ТАСС

© antoniodiaz/ Shutterstock/ FOTODOM

Авторское право включает в себя совокупность законов и правовых актов, которые регулируют отношения между создателями произведений и всеми, кто эти произведения использует. Они распространяются на интеллектуальную собственность или продукт творческой деятельности: книги, картины, музыку, фильмы, программы, статьи, фотографии и прочее. В России авторские права регулируются Конституцией РФ и частью 4 Гражданского кодекса, вступившей в силу с 1 января 2008 года. Человеку, который так или иначе занимается творческой или интеллектуальной деятельностью, лучше знать способы защиты авторских прав.

Что такое личные неимущественные авторские права

Личные неимущественные авторские права — это права автора на созданное им произведение. Они неразрывно связаны с его личностью. В отличие от имущественных, они не могут быть проданы, подарены или переданы по договору. Эти права признаются за автором независимо от того, кому принадлежат имущественные права, и сохраняются даже после их передачи.

Юридическая основа личных неимущественных прав закреплена в статьях 1266–1269 Гражданского кодекса Российской Федерации. Эти нормы подчеркивают, что автор сохраняет неимущественные права на свое произведение пожизненно, а некоторые из них — даже после смерти, когда их защита может осуществляться наследниками или иными заинтересованными лицами.

Виды личных неимущественных авторских прав

Российское законодательство выделяет несколько ключевых личных неимущественных прав автора:

Право авторства. Это право признаваться автором созданного произведения. Никто не может приписывать себе чужое авторство. Даже если произведение публикуется без имени автора (анонимно), оно остается объектом авторского права, а право авторства сохраняется. Право на имя. Автор имеет право решать, указывать ли свое имя при использовании произведения, и если да — то какое: настоящее или псевдоним. Также только автор может разрешать использовать произведение с указанием имени или без него. Право на неприкосновенность произведения. Никто не вправе изменять произведение без согласия автора. Это касается как литературных и художественных произведений, так и фотографий, фильмов, музыки, архитектурных проектов. Даже корректировка текста или сокращение объема без разрешения может быть признана нарушением. Право на обнародование произведения. Только автор решает, когда и в каком виде его произведение будет впервые опубликовано или представлено публике. До этого момента оно признается необнародованным. Ни один издатель или пользователь не вправе сделать произведение доступным для других лиц без согласия автора. Право на отзыв. Это право позволяет автору отозвать ранее обнародованное произведение, даже если оно уже используется. Но в этом случае он обязан компенсировать убытки тем, кто получил разрешение на использование. На практике это право используется редко, но оно предусмотрено законом.

Отличие неимущественных прав от имущественных

Отличие между личными неимущественными и имущественными правами заключается не только в содержании, но и в юридической природе. Личные неимущественные права:

неотчуждаемы — не могут быть переданы другим лицам;

бессрочны или охраняются после смерти автора;

не связаны с коммерческой выгодой, но имеют большое значение для признания авторства и сохранения целостности произведения.

Читайте также

Авторские права на фотографии: ответственность за нарушение, как использовать чужие фото

Для наглядности можно сравнить: имущественные права позволяют заработать на произведении — продать книгу, предоставить лицензию на показ фильма или разработать ПО (программное обеспечение) на заказ. Личные же права — это основа авторства: быть признанным создателем, сохранить свою идею в том виде, в каком она была задумана, и контролировать, когда и как она будет представлена публике.

Кого касаются личные неимущественные авторские права

Личные неимущественные права принадлежат исключительно автору произведения. Автор — это физическое лицо, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности. Это означает, что:

автором может быть только человек, а не организация или искусственный интеллект;

если произведение создано в соавторстве, права возникают у каждого из соавторов;

даже если произведение создано в рамках трудовых обязанностей, личные неимущественные права сохраняются за работником, а не за работодателем.

Если автор умер, некоторые личные неимущественные права продолжают охраняться. Это означает, что нельзя приписывать произведение другому человеку или искажать его, даже если прошло много лет после смерти автора. Защитой этих прав могут заниматься наследники, правопреемники, а также иные заинтересованные лица, включая профессиональные организации.

Нарушения личных неимущественных авторских прав

Нарушения личных неимущественных прав встречаются не реже, чем имущественных. А последствия могут быть не менее серьезными — как для автора, так и для нарушителя. Вот распространенные примеры:

Присвоение авторства. Классический случай — когда чужое произведение публикуется под другим именем. Это может происходить как умышленно, так и по неосторожности. Скажем, перепост или публикация текста в интернете без указания автора. Нарушение права на имя. Это может быть как неправомерное указание имени (если псевдоним заменили настоящим именем), так и его удаление без согласия автора, если тот хотел быть упомянут. Изменение произведения без разрешения автора. Даже незначительная правка, сокращение или адаптация без согласования с автором может нарушить право на неприкосновенность. Это касается и перевода на другие языки, и переработки в другие форматы. Обнародование без согласия автора. Публикация текста, изображений или музыки, которые автор еще не готов представить публике, — серьезное нарушение. Оно посягает на право распоряжаться судьбой своего произведения. Искажение произведения. Даже если произведение используется с указанием автора, но сильно искажено или часть его вырвана из контекста, это может нарушать неимущественные права. Особенно остро это воспринимается в литературе и изобразительном искусстве.

Способы защиты личных неимущественных прав

Защита личных неимущественных прав возможна на разных этапах: от профилактики до обращения в суд. Рассмотрим существующие меры подробнее.

Превентивные меры

1. Фиксация авторства. Самый надежный способ — собрать доказательства того, что конкретный человек является автором произведения. Доказательствами могут служить:

дата создания (скажем, файл с метаданными);

публикация на авторских платформах;

депонирование у нотариуса или в специальных онлайн-сервисах.

2. Публикация под своим именем. Указание имени при публикации помогает предотвратить споры. Даже псевдоним может стать важным доказательством.

Читайте также

Как защитить имущественные права автора

Досудебные меры

Претензия нарушителю. Часто достаточно направить письменное требование удалить материал, исправить указание авторства или прекратить искажение произведения. Многие споры удается урегулировать мирно. Обращение к администраторам площадок. В интернете можно пожаловаться на нарушение через соответствующие формы. Платформы обычно оперативно реагируют на обоснованные обращения. Обращение в организации по защите прав авторов. Некоторые профессиональные объединения помогают авторам защищать неимущественные интересы, особенно в случаях массовых нарушений.

Судебная защита личных неимущественных прав

Если досудебные меры не дали результата, автор имеет право обратиться в суд. Можно подавать иски о признании авторства, запрете использования искаженного произведения, компенсации морального вреда. Чтобы суд признал нарушение, автору нужно доказать факт создания произведения и факт нарушения. Подойдут:

оригиналы произведения и черновики;

файлы с метаданными (дата создания, имя автора);

публикации с указанием имени;

переписка с издателями, платформами или заказчиками;

свидетельские показания.

Авторство не подлежит государственной регистрации, поэтому суды исходят из совокупности доказательств. Чем больше будет подтверждающих материалов — тем выше шансы на успех.

Ответственность за нарушение личных неимущественных прав

Нарушение личных авторских прав может повлечь за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Гражданская ответственность включает:

обязанность устранить нарушение — вернуть имя автора, удалить искаженную версию, прекратить публикацию;

взыскание компенсации, в том числе за причинение морального вреда, — сумма устанавливается судом индивидуально и может составлять от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей;

публичное опровержение — публикация сведений о настоящем авторе или опровержение ложной информации.

Если действия нарушителя носили злонамеренный характер и нанесли значительный вред, может применяться административное или даже уголовное преследование. Административные меры включают предупреждения, штрафы, приостановление действий, конфискацию или арест имущества. Уголовная ответственность подразумевает штрафы и обязательные или исправительные работы, а иногда даже лишение свободы на длительный срок.

Личные неимущественные авторские права позволяют автору быть признанным, сохранять целостность своей идеи и контролировать момент ее обнародования. Пусть такие права нельзя передать или продать, они подлежат активной защите — как в досудебном порядке, так и в суде. Признание, имя, право на защиту замысла — все это составляет фундамент творческой свободы. И чем лучше автор осведомлен о своих правах, тем надежнее он может защитить результат своего труда от искажений и посягательств.