Путин поприветствовал гостей фестиваля военного кино имени Озерова

Президент отметил, что проект обогащает культурную жизнь страны

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXIII Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова, отметив, что проект обогащает культурную жизнь страны.

"Приветствую вас в городе-герое Туле на открытии XXIII Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова, который проходит под девизом "Через войну в кино против войны в мире!". Ваш замечательный творческий проект на протяжении многих лет обогащает культурную жизнь страны, служит патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи", - говорится в послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, сможет порадовать зрителей насыщенной программой, познакомить их с талантливыми отечественными и зарубежными режиссерами, сценаристами, актерами с их лучшими кинематографическими работами. "И, конечно, оставит у всех добрые, незабываемые впечатления", - добавил он.

Путин пожелал участникам и гостям фестиваля успехов.

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проходит в Туле с 21 по 26 октября. Основная цель мероприятия - сохранение исторической памяти о славных боевых страницах отечественной истории, героизме солдат и офицеров, мирного населения, отраженном в военно-исторических фильмах - игровых и документальных, новых и ставших уже киноклассикой.