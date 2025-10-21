В Свердловской области построят посадочные площадки для гражданских БПЛА

В регионе ведут подготовительные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты построят две посадочные площадки для гражданских беспилотных авиационных систем в Свердловской области до 2029 года. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.

"Ускоряем создание инфраструктуры для беспилотных авиационных систем в Свердловской области. Согласовываем с филиалом "Аэронавигация Урала" госкорпорации по организации воздушного движения РФ места размещения двух посадочных площадок для гражданских дронов. Сегодня они используются в том числе дорожниками и лесниками, специалистами МЧС и МВД, в сельском хозяйстве. Федеральная программа предусматривает срок исполнения в 2029 году, намерен завершить эту работу раньше", - сообщил Паслер.

Он добавил, что в регионе уже ведутся подготовительные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры для эксплуатации беспилотников. Территория области будет оснащена многопозиционной системой наблюдения, станциями регистрации данных глобальной навигационной спутниковой системы, а также линиями управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем.