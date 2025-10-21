ВС РФ подтвердил прекращение кредитных обязательств для семей погибших бойцов

Отмечается, что обязательства по кредиты прекращаются в случае если договор был заключен членами семьи до дня призыва на военную службу

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Верховный суд подтвердил, что члены семей погибших участников СВО освобождаются от кредитных обязательств. Об этом сказано в пресс-службе суда.

"В случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период проведения специальной военной операции прекращаются обязательства членов его семьи по кредитным договорам, заключенным ими до дня его призыва на военную службу по мобилизации, либо до дня принятия им участия в специальной военной операции, либо до дня подписания им контракта", - отметили в пресс-службе.

В сообщении учреждения указывается, что жительница Москвы - вдова участника СВО - обратилась в суд высшей инстанции с жалобой на коллекторское агентство, которое выкупило у банка ее долг по кредиту. При этом суд первой инстанции и апелляция сочли, что положения закона, предусматривающего полное списание кредитных обязательств для членов семей погибших военнослужащих, не распространяются на договоры, заключенные до февраля 2022 года. И постановил взыскать в пользу коллекторов 569 тыс. рублей.

"Судебная коллегия по гражданским делам поддержала Викторию Головину, отменила решения предыдущих инстанций и отказала коллекторам в удовлетворении требований о взыскании задолженности", - заключили в пресс-службе.