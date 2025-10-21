На Крымском мосту восстановили движение

Проезд был перекрыт с 16:41 мск

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено спустя более часа после его перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении от 17:51 мск. Мост был перекрыт с 16:41 мск.

Также возобновлено движение пассажирского морского транспорта в Севастополе, сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале уведомил об окончании действия сигнала воздушной тревоги в Севастополе.