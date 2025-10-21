Путин наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Режиссера наградили за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова высшим орденом РФ - орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ опубликован на портале правовых актов.

"За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации" Михалкова Никиту Сергеевича", - говорится в документе.

Михалков - Герой Труда РФ, актер, режиссер, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "Бесогон ТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Приобрел известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в фильмах "Сибириада", "Собака Баскервилей" (цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"), "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Жмурки" и других.

Среди режиссерских работ Михалкова - порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание в России и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Драма "Утомленные солнцем" в 1995 году была удостоена премии "Оскар".

21 октября Михалкову исполнилось 80 лет.