В России за 2025 год более 14 тыс. подростков совершили преступления

СК России передал в суд 5,5 тыс. уголовных дел против подростков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более 14 тыс. подростков совершили преступления за 2025 год в России. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам проведенного председателем ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания.

"Всего в текущем году совершили преступления свыше 14 тыс. подростков. Обращает на себя особое внимание рост числа несовершеннолетних, не достигших к моменту совершения деяния возраста уголовной ответственности. Кроме того, отмечается устойчивая динамика увеличения количества несовершеннолетних, которые совершают криминальные посягательства в составе организованной группы или преступного сообщества", - говорится в сообщении.

В 2024 году, по данным СК, всеми правоохранительными органами расследовано 26 тыс. преступлений несовершеннолетних. По сравнению с 2023 годом их количество сократилось на 3%, с 2022 годом - на 13%, а с 2015-м - на 57%. Вместе с тем число совершенных подростками преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, не уменьшается. "Особую тревогу вызывает увеличение числа насильственных посягательств. Подростками совершено 1,5 тыс. деяний против жизни и здоровья, что на 13% больше, чем в 2024 году", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что за 2025 год СК России передано в суд 5,5 тыс. уголовных дел в отношении подростков, что на 8% больше, чем годом ранее. К дисциплинарной ответственности привлечены почти 5 тыс. должностных лиц.

Кроме того, Бастрыкин потребовал увеличить до 10 количество кадетских классов под эгидой СК России в каждом регионе для того, чтобы способствовать формированию у подрастающего поколения активной гражданской позиции, интереса к государственной службе и повышению уровня правовой культуры. Поручено и активизировать реализацию ведомственной образовательной программы для детей "Юный следователь" и усилить в территориальных подразделениях общественно-политическую работу. Также председатель ведомства поручил организовать взаимодействие обучающихся образовательных организаций ведомства с всероссийским детско-юношеским военно патриотическим общественным движением "Юнармия".