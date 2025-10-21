В "Архангельском" пройдут лекции для студентов Финансового университета

В рамках долгосрочного сотрудничества также состоятся мастер-классы, встречи и выставки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Архангельское" и Финансовый университет при правительстве Российской Федерации заключат соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на пять лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея-заповедника, уточнив, что в рамках долгосрочного сотрудничества для студентов университета в "Архангельском" будут устроены мастер-классы, лекции, встречи и выставки.

"Архангельское" и Финансовый университет заключают соглашение о стратегическом сотрудничестве на ближайшие пять лет. Документ фиксирует долгосрочное, партнерское и взаимовыгодное взаимодействие в культурно-просветительской сфере. План будет дополняться новыми инициативами: совместными культурными, творческими, социальными и образовательными проектами. <…> Подписание соглашения состоится 29 октября в музее-заповеднике "Архангельское", - говорится в сообщении.

Соглашение закрепит партнерство двух организаций в культурно-просветительской сфере и предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на воспитание гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной молодежи. В рамках договоренностей планируется проведение мероприятий по сохранению и популяризации культурного наследия России, просветительская работа и запуск творческих, образовательных и социальных инициатив.

О программе сотрудничества

Первый этап программы стартует в ноябре. "В рамках культурно-просветительского проекта "Дни Финансового университета в "Архангельском" студенты вуза проведут лекции и мастер-классы для учащихся старших классов школ, техникумов и колледжей Московской области. Встречи пройдут в Кинолектории и Колоннаде музея-заповедника", - дополнили в пресс-службе "Архангельского".

Кроме того, в рамках инициативы "Архангельское" - Финансовому университету: культурно-просветительские выставки" музей представит экспозиции "Народы Российской империи", "Гимнастика, или упражнения к пользе всяческого здоровья" и "Касательно слова российского" прямо в главном здании Финансового университета.

Отдельное направление сотрудничества будет связано с практической подготовкой студентов - они примут участие в проекте "Лингвистическая поддержка музейной экспозиции для иностранных туристов". Учащиеся помогут разработать и внедрить многоязычные навигационные и интерпретационные материалы, что позволит сделать музейное пространство доступнее для международной аудитории.

Инициатором соглашения выступил молодежный совет музея-заповедника "Архангельское", члены которого также примут участие в реализации запланированных мероприятий.

ТАСС - генеральный информационный партнер музея-заповедника "Архангельское".