Курская область передала Белгороду резервные котельные

В регионе объекты социальной инфраструктуры оснащены резервными источниками питания, отметил губернатор Александр Хинштейн

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что Курская область передала Белгороду передвижные резервные котельные. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Сейм".

"Накануне мне звонил наш сосед, мой товарищ [губернатор Белгородской области] Вячеслав Александрович Гладков, где непростая ситуация <...>. Он попросил те передвижные котельные, которые мы закупили уже после моего прихода, отдать им хотя бы на время. Сейчас за счет федеральных средств они себе их тоже закупают", - сообщил Хинштейн.

Также он подчеркнул, что власти Курской области никогда не оставят своих жителей "один на один с проблемами". "По понятным причинам я сейчас не хочу вдаваться в детали, какие меры для себя мы разработали, чтобы противник, который, поверьте, очень внимательно мониторит все, что происходит в нашей публичной плоскости, в свою очередь, не был осведомлен относительно этих планов. Но что касается, например, объектов социальной инфраструктуры, все они у нас оснащены резервными источниками питания", - отметил глава региона.