В Мариуполе отремонтируют поврежденный при обстрелах ВСУ CК "Спартак"

В ходе работ инвестор оборудует пространства для единоборств, тенниса и других видов спорта

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Спартак", который был поврежден солдатами Вооруженных сил Украины в ходе боев за Мариуполь, будет восстановлен. В ходе работ инвестор оборудует в нем пространства для единоборств, тенниса, волейбола и других видов спорта, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Социально значимый спортивный комплекс "Спартак" в Мариуполе, получивший серьезные повреждения в результате украинской агрессии, получит новую жизнь благодаря реализации инвестпроекта. Здесь будут созданы все условия для организации занятий ММА, грэпплингом, теннисом, боксом, волейболом и другими массовыми видами спорта", - написал Пушилин.

Он добавил, что инвестор берет на себя обязательства по содержанию спортивного комплекса. "Важно, что большую часть времени "Спартак" будет работать для городских спортивных секций, чтобы наши дети могли заниматься спортом и развиваться", - отметил глава региона.