Губернатор Миляев предложил ввести сертификаты для поддержки ветеранов СВО

Глава принял участие в заседании комитета в рамках Дней Тульской области, которые проходят в Совете Федерации

ТУЛА, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по соцполитике предложил ввести сертификаты для адресной поддержки ветеранов-инвалидов I и II групп, получивших травму в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Дмитрий Миляев предложил сенаторам рассмотреть возможность дополнительных мер адресной поддержки - например, предоставление сертификатов ветеранам-инвалидам I и II групп, получившим военную травму в ходе СВО. Это позволит адресно поддержать тех, кто наиболее нуждается в помощи государства", - говорится в сообщении.

Миляев принял участие в заседании комитета в рамках Дней Тульской области, которые проходят в Совете Федерации 20-22 октября.

Губернатор отметил, что все региональные программы в Тульской области выстроены с акцентом на укрепление семьи, заботу о людях и повышение качества их жизни. Он рассказал о двух приоритетных инфраструктурных задачах для Тулы: запуске нового хирургического корпуса горбольницы скорой медпомощи им. Ваныкина и строительстве поликлинике для взрослых в микрорайоне Зеленстрой. По итогам заседания было принято решение рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму "Развитие здравоохранения Российской Федерации" этих проектов.

Также Миляев принял участие в расширенном заседании Комитета по экономической политике, где сообщил сенаторам, что Тульская область занимает второе место в РФ по доле промышленности в валовом региональном продукте. "Объем производства уже превысил 1,9 трлн рублей. Традиционные лидеры - оборонная, химическая, металлургическая и пищевая промышленность. В регионе активно развивается автомобилестроение", - отметили в пресс-службе.

Миляев попросил сенаторов оказать содействие в получении казначейского инфраструктурного кредита на строительство автомобильных дорог в особой экономической зоне "Узловая" и поддержать реализацию проекта по комплексной реконструкции Калужского шоссе в Туле. Сенаторы одобрили проекты Тульской области. Замгубернатора Ярослав Раков принял участие в заседании Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности, там тульский опыт обратной связи с жителями предложили распространить на все регионы России.