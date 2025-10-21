Команда Прилепина продолжит гуманитарные проекты во время его службы по контракту

Писатель заявил, что прошел медкомиссию и занимается оформлением документов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Гуманитарные проекты, инициированные командой писателя и политического деятеля Захара Прилепина, будут продолжены после его ухода на воинскую службу по контракту.

"Дело в том, что у меня большая команда, она всем этим занимается (гуманитарной работой - прим. ТАСС). Это, конечно, происходит не первый раз: у меня эти контракты - я не знаю, как их сосчитать. Много у меня было контрактов, я периодически уходил на весьма долгие сроки, занимался воинской службой. <...> Поэтому мы ничего не закрываем, так или иначе, любая затеянная нами работа будет продолжаться", - сообщил ТАСС Прилепин.

Он добавил, что прошел медкомиссию и занимается оформлением документов.

Благотворительный фонд Захара Прилепина зарегистрирован в мае 2017 года. Прилепин является его учредителем и президентом. На официальном сайте фонда указано, что писатель совместно с добровольцами оказывал гуманитарную помощь людям в трудной жизненной ситуации, в частности жителям Донбасса с октября 2014 года.