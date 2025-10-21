В Башкирии на ремонт школ привлекли 10 млрд рублей благодаря федеральной программе

Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров

Редакция сайта ТАСС

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Около 10 млрд рублей привлекли на ремонт школ в Республике Башкортостан благодаря федеральной программе. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров по итогам встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым.

"Мы очень благодарны за федеральную программу модернизации образовательных учреждений. Здесь мы являемся лидерами - на ремонт наших школ мы привлекли порядка 10 млрд рублей по линии Минпросвещения России. Это важная история, которая дает нам уникальный шанс навести порядок в наших учебных заведениях. Программа действует до 2030 года, продолжим активно работать", - написал Хабиров в своем Telegram-канале.

По его словам, в Башкортостане много интересных практик в сфере образования. Среди них - поддержка сельских учителей, директоров школ и педагогов детских садов. Ежегодно 1 тыс. педагогов будут проходить санаторно-курортное лечение за счет бюджета.

На встрече также обсуждалась тема развития системы среднего профессионального образования. Как отметил Хабиров, помимо федеральных средств, каждый год в республике выделяют 500 млн рублей на ремонт общежитий, мастерских и учебных корпусов. В ближайшее время планируется открыть физико-математический лицей, который сейчас строится в Уфе.

"Сергей Сергеевич заинтересовался еще одним нашим проектом - строительством Учительской гимназии при Башгоспедуниверситете. Это современное, устремленное в будущее учебное заведение станет площадкой для педагогической практики студентов, их исследовательской и экспериментальной работы под руководством опытных наставников", - добавил Хабиров.