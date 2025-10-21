В Румынии отправили в отставку начальника главного военного госпиталя

Решение приняли из-за коррупционной деятельности

БУХАРЕСТ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Румынии Никушор Дан отправил в отставку начальника бухарестского Центрального военного госпиталя, генерал-майора Флорентины Ионицэ-Раду. Сообщение об этом размещено на сайте президентской администрации.

"Сильная армия означает не только современное оснащение и технические средства, но и высокие моральные принципы, от солдата до самого высокого уровня командования", - написал глава государства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Борьба с коррупцией, в том числе в военной системе, означает уважение к военной форме", - добавил он.

Прокуроры Национального управления по борьбе с коррупцией (DNA) возбудили в отношении Ионицэ-Раду и еще 18 военных уголовное дело о нарушениях при выплате вознаграждения сотрудникам госпиталя, которые участвовали в проекте, финансируемом из безвозвратных европейских фондов.

Согласно прокурорам, Ионицэ-Раду в рамках европейского проекта незаконно оформила на должности экспертов 18 работников госпиталя с соответствующей оплатой, а также приняла ряд решений, которые имели право принять только министр обороны и начальник Штаба обороны Румынии.

Ранее прокуроры провели обыск в госпитале, они оценивают нанесенный ущерб в 8 млн леев (€1,6 млн). Ионицэ-Раду до завершения следствия помещена под судебный надзор с залогом в 1 млн леев (€200 тыс.), ей запрещено занимать руководящие должности.