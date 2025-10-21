В Омской области предприятия из-за погоды обязали снизить выбросы в атмосферу

На территории Омска и области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при котором предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу, ввели на ночь в Омской области. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

"С 20:00 (17:00 мск - прим. ТАСС) 21 октября до 08:00 (05:00 мск - прим. ТАСС) 22 октября на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Этот режим, при котором предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу: промышленные - минимум на 15-20%, тепло- и электрогенерирующие - на 5-10%.