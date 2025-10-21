Эрнст: кино о войне не должно перегружать, чтобы заинтересовать молодежь

На протяжении многих лет кино о войне "уставало", становилось все более стандартными, и молодые зрители теряли к нему интерес, подчеркнул генеральный директор Первого канала

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Фильмы о войне не должны "грузить" молодое поколение, чтобы заинтересовать его, считает генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, картину "Август", где он выступил продюсером, команда старалась представить как захватывающий триллер, чтобы она была понятна молодежи.

"На протяжении многих лет кино о войне "уставало", становилось все более стандартными, и молодые зрители теряли к нему интерес. Нам было важно создать захватывающий триллер, в котором сохранялись бы все главные патриотические посылы, но при этом так, чтобы не "грузить", ведь молодежь категорически отвергает такой подход", - сказал Эрнст во время показа картины в Малом зале Государственной думы во вторник вечером.

Он отметил, что фильм уже увидели свыше 2 млн зрителей, среди которых много молодежи. "Кто-то из них после просмотра начинает интересоваться первоисточником. Для нас это очень важно", - добавил продюсер.

По его словам, в силу сложностей 1990-х годов, поколение миллениалов оказалось забытым. "Поэтому наша задача - не упустить зумеров", - резюмировал Эрнст.

Фильм режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Август" по мотивам романа "Момент истины" Владимира Богомолова вышел в широкий прокат 25 сентября. Он повествует о трех контрразведчиках СМЕРШа во главе с капитаном Павлом Алехиным (Сергей Безруков), которые ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года.