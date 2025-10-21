В Чечне появится новый военный городок на 1,5 тыс. военнослужащих

Объект возводят для размещения подразделений полка "Ахмат-Россия"

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 21 октября. /ТАСС/. Строительство нового военного городка рассчитанного на 1,5 тыс. военнослужащих завершили на 70% в Курчалоевском районе Чечни. Объект возводится для размещения подразделений полка "Ахмат-Россия" Минобороны РФ, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Специалисты выполнили более 70% всех запланированных работ. Полным ходом идет прокладка инженерных сетей, возводятся очистные сооружения, жилые и административные здания. На территории предусмотрены современные спортивные объекты - тренажерный зал, футбольное поле и площадки для физической подготовки. Создаются все условия, необходимые для комфортного проживания и несения службы личным составом", - написал Кадыров.

Он также рассказал, что в 2026 году планируется начать строительство новой базы для 270-го мотострелкового полка "Ахмат-Кавказ", рассчитанной на 2 010 человек.

"В ходе инспекции мне также передали трофейные автомат и пулемет, добытые нашими бойцами в зоне проведения СВО. Эти образцы пополнят экспозицию музея, где займут достойное место среди символов мужества, доблести и чести чеченских воинов", - добавил глава Чечни.