Форум "Инженеры будущего" получил постоянную прописку в Тульской области

Форум проводится с 2011 года

ТУЛА, 21 октября. /ТАСС/. Международный молодежный форум "Инженеры будущего" обретет постоянную прописку в Тульской области. Соответствующее решение было принято на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Уже четыре года форум проводится в Тульской области. Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил закрепить за регионом статус постоянной площадки форума. Ранее каждый год форум принимали регионы команд-победителей", - сообщили в правительстве.

Центральной темой заседания стала интеграция системы образования в интересах промышленности и обеспечения обороноспособности страны. "Для нас очень важно, что именно в Тульской области появилась еще одна возможность для развития молодых талантов, профессионального взаимодействия и формирования будущего инженерного поколения", - отметил глава региона Дмитрий Миляев.

Помощник президента России Алексей Дюмин отметил, что современная армия нуждается в обновлении системы военного обучения в зависимости от изменения реальной картины боевых действий и перспективных угроз. Необходимо внедрение в образовательные военные программы передового опыта, полученного в ходе решения задач СВО. "Демобилизованные бойцы, ветераны СВО - бесценный кадровый ресурс и для нашей оборонки, и для всей промышленности в целом. Это сильные духом, мотивированные, преданные Родине люди. Необходимо оперативно организовывать их профессиональное обучение и дальнейшее трудоустройство", - подчеркнул Дюмин.

Форум "Инженеры будущего" проводится с 2011 года. Его участниками становятся молодые инженеры и специалисты предприятий, руководители структурных подразделений, студенты и аспиранты технических вузов. В последние годы форум проходит летом в Тульской области и собирает порядка 1,5 тыс. молодых специалистов, студентов и экспертов из регионов России и иностранных государств, включая страны БРИКС.