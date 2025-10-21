TF1: два полицейских из президентской охраны защищают Саркози в тюрьме

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Два офицера из спецподразделения французской полиции SDLP, ответственного за охрану первых лиц государства, обеспечивают безопасность экс-президента Николя Саркози в тюрьме. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, "сотрудники круглосуточно находятся в соседней камере". TF1 не уточнил формат их работы и длительность смен.

Как отметил канал, офицеры SDLP были направлены в тюрьму для обеспечения безопасности Саркози по решению министерства внутренних дел после обращения в ведомство. Кто именно обратился в МВД с этим запросом, не поясняется.

70-летний бывший президент Франции 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов во Франции, агентство Mediapart сообщило, что лидер Ливии (в 1969-2011 годах) Муаммар Каддафи выделил Саркози 50 млн евро на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте постановление, подписанное секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии. Парижский суд признал опубликованный документ поддельным.