Детского врача из КБР наградили медалью "За милосердие и помощь"

Медик получила награду от совета ветеранов СВО

НАЛЬЧИК, 21 октября. /ТАСС/. Детского ЛОР-врача из Кабардино-Балкарии (КБР) Элеонору Азаматову наградили медалью "За милосердие и помощь". Медик стала первым в регионе гражданским доктором, получившим эту награду от участников СВО, сообщили в Минздраве КБР.

"В республиканском детском клиническом многопрофильном центре Минздрава КБР прошла церемония награждения главного внештатного специалиста-оториноларинголога Минздрава КБР, заведующего центром сурдологии и фониатрии Элеоноры Азаматовой медалью "За милосердие и помощь" от совета ветеранов СВО по КБР. Медик стала первым гражданским врачом, награжденным этой медалью", - рассказали в ведомстве.

Награду и благодарность доктору вручили ветераны и участники СВО. Они выразили ей признательность за работу в оказании медицинской, консультационной и благотворительной помощи военнослужащим и их детям.

"Врач часто выезжает на дом к пациентам с тяжелыми заболеваниями ЛОР-органов и находится на связи круглосуточно. Она никогда не отказывает в консультациях и лечении в любое время суток", - пояснили в Минздраве.