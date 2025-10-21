На выставке "Дорога-2025" вручили награды работникам дорожного хозяйства

Среди врученных государственных и ведомственных наград - почетные грамоты и благодарности президента Российской Федерации, медали Петра Губонина, медали "За строительство транспортных объектов" и другие

край/ 21, октября. / ТАСС

© Мадина Идрисова/ ТАСС

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 21 октября. / ТАСС/. Церемония награждения отличившихся работников дорожного хозяйства состоялась в рамках специализированной выставки "Дорога-2025", которая проходит в Ставропольском крае, передает корреспондент ТАСС.

Среди врученных государственных и ведомственных наград - почетные грамоты и благодарности президента Российской Федерации, благодарность правительства Российской Федерации, благодарственные письма председателя правительства Российской Федерации, медали Петра Губонина, медаль "За безупречный труд и отличие" III степени, медали "За строительство транспортных объектов" и другие.

Основу деловой программы выставки "Дорога-2025" составляют свыше 20 тематических мероприятий, посвященных строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожному образованию, науке, технологическому суверенитету, сервису в дорожном хозяйстве и ключевым точкам национального проекта "Инфраструктура для жизни".