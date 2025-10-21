В России произошел сбой в работе Telegram и WhatsApp

Больше всего жалоб наблюдается на юге РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) произошел на территории России, в них не загружается медиаконтент и не приходят сообщения, убедился корреспондент ТАСС.

Согласно сведениям портала Downdetector на 21:50 мск, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, за час на работу мессенджера Telegram поступило 895 жалоб от российских пользователей. В жалобах отмечается сбой мобильного приложения (36% жалоб), сбой в работе оповещений (33%) и сбой сайта (22%).

В это же время на работу WhatsApp в России за час пожаловались 172 пользователя, которые отметили сбой оповещений (59%), сбой сайта (21%) и сбой мобильного приложения (13%). на работу Telegram уже поступило почти 600 жалоб, у пользователей не приходят сообщения, не грузятся видео. Больше всего жалоб - на юге РФ. Сбои фиксируются в Ростове-на-Дону, Сочи и Адыгее. В Ростове-на-Дону Telegram и WhatsApp не загружаются также по Wi-Fi. В Астрахани Telegram работает с низкой скоростью.

Жалобы на Telegram поступают из Краснодарского края (16%), Республики Адыгея (14%), Ростовской области (12%), Астраханской области (8%) и Ставропольского края (8%). На работу WhatsApp - из Республики Северная Осетия (24%), Республики Адыгея (12%), Астраханской области (10%), Краснодарского края (10%), а также Ставропольского края (10%).