На Ставрополье подключили к газу более 8 тыс. домов по президентской программе

Для отдельных категорий участников программы предусмотрены льготы

ПЯТИГОРСК, 21 октября. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. домов на Ставрополье подключили к газу с начала действия президентской программы социальной догазификации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Продолжаем работу по президентской программе социальной догазификации домовладений ставропольцев. С начала ее действия к газу подключено свыше 8 тыс. домов, в том числе 116 - в садовых товариществах. Заключено почти 10 тыс. договоров. Сегодня уровень газификации региона превышает 98% - по этому показателю Ставрополье в числе лидеров страны", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Для отдельных категорий участников программы предусмотрены льготы - выплата на газификацию в границах участка, включая приобретение и установку газового оборудования.

"За 9 месяцев 2025 года такую помощь получили 206 ставропольцев. Эту работу обязательно продолжим и в следующем году. Важно не снижать набранные темпы. Бесперебойное газоснабжение - это комфорт и безопасность людей, а также развитие экономики края", - добавил Владимиров.