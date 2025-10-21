В Самарской области ожидается усиление ветра до 18 м/с

В регионе объявили желтый уровень опасности

САМАРА, 21 октября. /ТАСС/. Усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается в ближайший час и до конца ночи в Самарской области. Объявлен желтый уровень опасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-18 м/с с сохранением до конца ночи 22 октября", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.