В Калининграде открыли мемориальную доску Борису Лукашову

Он погиб при проведении оперативно-боевого мероприятия и был посмертно награжден орденом Мужества

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Мемориальная доска в память о кавалере ордена Мужества капитане Борисе Лукашове открыта на фасаде школы №46 в Калининграде, сообщает пресс-служба администрации города, школе присвоено его имя.

Капитан Лукашов погиб 31 мая 2009 года при проведении оперативно-боевого мероприятия в Дагестане. Он был посмертно награжден орденом Мужества за героизм.

"В 2025 году, в Год защитника Отечества, в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне школе №46 с углубленным изучением отдельных предметов официально присвоено имя кавалера ордена Мужества капитана Бориса Александровича Лукашова, - указано в сообщении. - На фасаде школы была открыта мемориальная доска, увековечивающая память о Борисе Александровиче".

В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации Калининграда, законодательного собрания Калининградской области и городского Совета депутатов Калининграда, Калининградского пограничного института ФСБ России, филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, региональных общественных организаций ветеранов, а также ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.

"Капитан Лукашов является примером мужества, долга и беззаветной преданности Родине. Присвоение его имени школе - это высокая честь и большая ответственность для всего коллектива и учащихся. Его имя будет служить для обучающихся, их родителей, педагогов ориентиром в воспитании подрастающего поколения на основе патриотизма и нравственных ценностей", - отмечено в сообщении.