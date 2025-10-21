В Египте опровергли данные об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона

Министерство туризма и по делам древностей указало, что состояние культурного объекта регулярно проверяется

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Гробница египетского фараона Тутанхамона (правил в 1332-1323 годы до н. э.) недалеко от города Луксор находится в хорошем состоянии, ей не грозит обрушение. С соответствующим заявлением выступило Министерство туризма и по делам древностей Египта.

"Генеральный секретарь Верховного совета Египта по делам древностей Мухаммед Исмаил подтверждает, что распространяемая в некоторых зарубежных СМИ информация о риске обрушения гробницы Тутанхамона не соответствует действительности", - говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В министерстве добавили, что власти арабской республики "регулярно проверяют текущее состояние" культурного объекта совместно со специалистами из американского Института сохранения предметов искусства Гетти, которые участвовали в реконструкции гробницы. Последние некоторое время назад провели оценку состояния места захоронения Тутанхамона и пришли к выводу, что опасности его обрушения или разрушения настенных фресок в настоящий момент нет, утверждают в министерстве.

Ранее 21 октября британская газета Daily Mail со ссылкой на исследование профессора кафедры сохранения архитектурного наследия Каирского университета Сейида Хемады сообщила, что гробница Тутанхамона может быть разрушена из-за роста там уровня влажности, который приводит к появлению трещин в стенах и способствует появлению грибков, разъедающих фрески.

Захоронение Тутанхамона является частью Долины царей, в которой располагаются десятки захоронений гробниц фараонов. Долина царей уже подвергалась наводнению в 1994 году. Тогда большинство гробниц оказались под водой, что привело к серьезному повреждению фресок и образованию трещин на стенах погребальных камер.