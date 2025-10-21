В ЯНАО около 700 семей участников СВО улучшили жилищные условия

Они получили выплаты до 1 млн рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В Ямало-Ненецком автономном округе порядка 700 семей участников спецоперации и ветеранов боевых действий улучшили свои жилищные условия с начала 2025 года. Они получили выплаты до 1 млн рублей, которые направили на приобретение индивидуального дома или квартиры, первоначальный взнос по ипотеке и другие жилищные цели, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В пресс-службе правительства Ямала отметили, что в 2024 году улучшить жилищные условия с использованием выплаты в 500 тыс. рублей смогли 220 семей, еще шесть семей получили выплату в размере 1 млн. рублей.

"Жилищные сертификаты реализовали 620 семей. Родные бойцов также получили поддержку еще по трем окружным программам, в которых у них установлено приоритетное право. Ими воспользовались еще 80 семей", - говорится в сообщении.

По условиям одной программы, выплату в 500 тыс. рублей можно направить на покупку индивидуального дома или квартиры, первоначальный взнос при получении ипотеки или ее погашение, а также как доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного. По условиям второй программы, действующей в регионе, предоставляется выплата в размере миллиона рублей взамен земельного участка. Она назначается тем, кто признан ветераном боевых действий и удостоен звания Герой России или награжден одним из орденов РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО, выплату могут получить и члены семей таких участников в случае гибели бойцов. По условиям обеих программ многоквартирный дом должен быть капитальным, а участники программы - постоянно проживать в округе и иметь российское гражданство.

Кроме того, в регионе участники СВО, члены их семей и ветераны боевых действий получают и другие меры жилищной поддержки, в рамках самых востребованных региональных программ для них установлено первоочередное право. Всего в регионе действует порядка 70 мер поддержки для бойцов и их семей.