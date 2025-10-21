В Берлине открылась Неделя русского языка

В форуме участвуют более 90 русистов, лингвистов, славистов и литературоведов

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Неделя русского языка, несмотря на ограничение контактов с Россией и непростые геополитические условия, торжественно открылась в Берлине. В 2025 году в мероприятии принимают участие представители более 10 стран, а также эксперты из различных федеральных земель ФРГ, передает корреспондент ТАСС.

В общей сложности в форуме участвуют более 90 русистов, лингвистов, славистов и литературоведов. В Берлин приехали специалисты из России, Германии, Дании, Франции, Болгарии, Португалии, Бельгии, Чехии и Испании. Среди участников из России - доцент филологического факультета МГУ Федор Панков, а также ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов с женой. Тема форума этого года - "Современный урок русского языка: дифференцированный подход к обучению и многоязычие".

Открытие состоялось в посольстве России в Берлине. С приветственным словом к участникам форума обратился посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Разумеется, русский язык имеет богатые международные традиции. Это один из языков ООН, один из ведущих языков, на которых говорит сегодня интернет, на котором общается мировое научное сообщество. И это очень приятно, что, несмотря на внешнеполитические вихри, русский язык по-прежнему имеет прочные, устойчивые и даже растущие тенденции", - сказал дипломат.

Посол России отметил, что в Германии и сейчас есть учебные заведения, в том числе школы, где продолжают изучать русский язык.

"Нам надо всячески сохранять его, потому что это для нас крайне важно и с политической, да и с культурно-гуманитарной точки зрения", - подчеркнул он.

"Здесь действительно без преувеличения трудно найти место в Германии, где бы не пахло русским духом. Наши многовековые, тысячелетние связи между двумя странами во многом определены культурно-гуманитарной составляющей", - заметил Нечаев.

Он пояснил, что в Германии много обществ, которые носят имя русских писателей: Пушкина, Толстого, Чехова, Тургенева.

"Действительно, каждый уголок немецкой земли имеет какое-то хорошее русское слово", - заключил дипломат.

По видеосвязи к присутствующим обратился также заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов. Он отметил, что "Неделя русского языка в Берлине показала свою эффективность".

"И мы стали проводить недели русского языка и в других регионах мира. Например, в эти же дни проходит неделя русского языка в Стамбуле", - сказал Шевцов. Он подчеркнул, что всех, кто собрался на форуме в Берлине, объединяет любовь к языку, а также желание узнать что-то новое и поделиться опытом.

"Русский язык объединяет людей", - заключил Шевцов.

О Неделе русского языка в Берлине

Неделя русского языка в Берлине продлится до 24 октября. В посольстве выступили музыканты из "Новой филармонии". Их выступление было встречено присутствующими громкими аплодисментами.

С 22 октября многочисленные мероприятия будут проходить в Русском доме в Берлине. Помимо дискуссий и обмена мнениями, в рамках недели состоятся разнообразные мастер-классы и круглые столы. 22 октября на пленарном заседании с докладом на тему: "Современный урок русского языка и национальная языковая картина мира: дифференцированный подход к обучению глаголам движения в многоязычной аудитории" выступит доцент кафедры дидактической лингвистики и теории преподавания русского языка как иностранного филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Федор Панков. В различных мастер-классах примут участие, в том числе методист по русскому языку для всех типов школ в Тюрингии, преподаватель русского языка Эльке Колодций и заведующая отделением русского языка, преподаватель иностранных языков в гимназии имени Зальцмана в Шнепфентале Катрин Фукс.

Организатором Недели русского языка выступил Русский дом в Берлине.