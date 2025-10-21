Совфед обсудит денонсацию соглашения с США об утилизации плутония

Кроме того, в повестке верхней палаты парламента ратификация соглашения России с Кувейтом о выдаче преступников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании обсудит денонсацию межправительственного соглашения с США об утилизации плутония. Также на повестке палаты парламента - ратификация соглашения РФ с Кувейтом о выдаче преступников.

В рамках правительственного часа перед сенаторами выступит министр культуры РФ Ольга Любимова. Она расскажет о роли культуры в достижении национальных целей развития РФ в условиях современных вызовов.

Парламентарии также планируют обсудить вопрос государственной поддержки социально-экономического развития Тульской области с губернатором региона Дмитрием Миляевым и председателем Тульской областной Думы Андреем Дубровским.

О денонсации

Верхняя палата парламента обсудит денонсацию межправительственного соглашения с США об утилизации плутония. Согласно сопроводительным документам, действие соглашения и протоколов уже было приостановлено указом президента РФ и отдельным федеральным законом из-за американских санкций, принятия США закона о поддержке Украины, расширения НАТО на Восток и наращивания военного присутствия США в странах Восточной Европы.

Причиной приостановки действия документов также стало намерение США изменить порядок утилизации плутония без согласия России.

О ратификации

Кроме того, в повестке Совфеда ратификация соглашения РФ с Кувейтом о выдаче преступников. В рамках договоренностей Россия и Кувейт обязуются по запросу выдавать друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.

Соглашение также предусматривает несколько случаев, когда в запросе на выдачу преступника может быть отказано. В частности, страна может отказать в выдаче, если преступник является ее гражданином, если на территории страны, которая получила запрос, преступник был осужден или оправдан по преступлению, с которым связана выдача, а также если есть достаточные основания полагать, что запрос о выдаче направлен с целью преследования или наказания лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с политическими убеждениями.

Также в повестке заседания закон, разрешающий приобретать и использовать в медицинских целях на кораблях и воздушных судах наркотические средства и психотропные вещества, которые по международным нормам должны входить в бортовые укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи.