В Москве стартует конгресс "Национальное здравоохранение 2025"

Среди спикеров мероприятия заявлены, в частности, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр сельского хозяйства Оксана Лут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" пройдет в Москве 22-23 октября, сообщается на сайте мероприятия.

"Конгресс является площадкой, на которой мы презентуем результаты лучших практик и инициатив, подводим итоги работы по ключевым направлениям отрасли здравоохранения и намечаем дальнейшие направления развития. Особенно ценно участие субъектов Российской Федерации, многие из которых представят свой передовой опыт, достойный масштабирования на всю страну", - сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, чьи слова приводятся на сайте события.

Среди спикеров конгресса заявлены, в частности, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Татьяна Яковлева, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова, директор ОАО "РЖД" по медицине - начальник Центральной дирекции здравоохранения Елена Жидкова.

Архитектура деловой программы конгресса включает в себя семь тематических треков: "Человеческий капитал отрасли", "Цифровизация и работа с данными", "Процессы, качество, удовлетворенность", "Правильное питание", "Здоровьесбережение", "Управление инфраструктурой, финансами и ресурсами", "Реализация федеральных проектов". Также предусмотрено проведение двух пленарных сессий: "Новая модель охраны здоровья - 2040: переход от реактивной к предиктивной медицине" и "Еда имеет значение: почему наш рацион - это вопрос здоровья нации?".

Организаторы Конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России.

ТАСС - информационный партнер конгресса.