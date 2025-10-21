В Дагестане диктант на национальных языках написали более 50 тыс. человек

Самая большая площадка была организована в Махачкале на базе ДГПУ им. Р. Гамзатова

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек написали диктант на 14 языках народов Дагестана. Об этом сообщил ТАСС врио министра по национальной политике и делам религий республики Темирлан Абуталимов.

"Сегодня во всех муниципалитетах республики написали диктант на родных языках. Самая крупная площадка расположилась в Махачкале на базе Дагестанского государственного педагогического университета им. Р. Гамзатова. Здесь можно было написать диктант на одном из 14 языков народов Дагестана: аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском, лакском, азербайджанском, табасаранском, русском, чеченском, ногайском, агульском, рутульском, татском и даже на цахурском", - сказал Абуталимов.

По словам Абуталимова, каждый народ Дагестана - это ценность республики, поэтому нужно бережно относиться к традициям и сохранить их для будущих поколений. "Сегодня на федеральном и региональном уровнях этому вопросу уделяется серьезное внимание, так как уважение к истории и культуре народов России - это тот фундамент, на котором стоит наше государство. И, конечно, сегодняшняя акция предоставляет каждому участнику возможность проверить свои знания", - добавил он.