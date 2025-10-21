Курская область стала победителем конкурса "Самый читающий регион"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Лауреатами Всероссийского конкурса "Самый читающий регион" стали Москва, Кировская и Мурманская области. Звание победителя, или "Литературного флагмана России", досталось Курской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского книжного союза (РКС).

"Каждый из 89 российских регионов представил наиболее значимые проекты, направленные на продвижение книги и чтения. "Литературным флагманом России" в 2025 году стала Курская область. В тройку лауреатов вошли Москва, Кировская и Мурманская области. "Территорией книги и чтения" была объявлена Архангельская область, неоднократно входившая в число лучших по итогам конкурса", - говорится в сообщении.

За выбор лауреатов и победителя отвечало жюри, в которое вошли представители книжного, библиотечного и музейного сообществ, органов власти и творческих объединений. В заявках участников указывались книжные фестивали и ярмарки, летние программы для детей и родителей на открытом воздухе, конкурсы, выставки, настольные игры, библиотечные театры, сетевые проекты, региональные инициативы по сохранению литературных традиций. Учитывалась также статистика по книжной отрасли и читательской инфраструктуре.

Победу Курской области принес литературно-патриотический фестиваль "КурскГранинКнигоФестиваль". "Победитель получит почетный диплом, памятный приз в виде летящего по волнам бронзового кораблика-книги и комплект книг для пополнения библиотечных фондов. В течение 2026 года Курская область получит возможность льготного участия в форумах и выставках, проводимых под эгидой РКС. Регион войдет в число членов "Клуба первых", задача которого - сохранение традиций творческого состязания и поддержка остальных участников в их стремлении к новым достижениям", - добавляют в пресс-службе.

Всероссийский конкурс "Самый читающий регион" среди субъектов федерации на звание "Литературный флагман России", по замыслу создателей, призван поощрить вклад регионов в развитие литературы в культурном пространстве страны. Инициатор конкурса - РКС, проект реализуется при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Церемония награждения победителей состоится в ноябре в Москве.