Берл Лазар: выпущенный заложник ХАМАС хочет приехать в Россию благодарить Путина

Уроженец Донбасса Максим Харкин считает свое освобождение настоящим чудом и благодарит всех, кто прилагал усилия для его освобождения, за молитвы о нем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Недавно освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром заявил, что хочет приехать в Россию и лично поблагодарить президента РФ Владимира Путина за помощь, оказанную в плену. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного раввина России.

"Встреча с Максимом была очень волнующей, он очень радовался моему приходу. Через месяц-полтора, если позволит здоровье, он надеется приехать в Россию и, если представится возможность, хочет сам поблагодарить президента России за помощь, которую Россия оказывала ему, пока он был в плену, и это хоть как-то облегчало его положение", - рассказал Лазар.

По его словам, Харкин считает свое освобождение настоящим чудом и благодарит всех, кто прилагал усилия для его освобождения, за молитвы о нем. "Он сказал, что и до похищения был человеком верующим, но нахождение в плену, которого он, конечно, никому не желает, сделало его мудрее, а веру в Бога сильнее", - добавил главный раввин России.

Он отметил, что бывший заложник сильно изменился за время плена - так, несмотря на то, что Харкин голодал и потерял половину своего веса, морально он стал значительно сильнее. "Меня очень впечатлило, что сейчас он молится за погибших заложников, тела которых ХАМАС пока не вернул семьям, и погибшие до сих пор не похоронены. Этот человек стал гораздо сильнее морально, он стал иначе ценить жизнь и единство народа", - заключил главный раввин.