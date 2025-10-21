В Волгоградской области открыли духовно-культурный центр им. пророка Мухаммада

Его общая площадь составила 2,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Новый духовно-просветительского центра имени пророка Мухаммада открыли в Воложском Волгоградской области. Участие в церемонии открытия приняли представители Духовного собрания мусульман России (ДСМР) и Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), сообщили ТАСС в пресс-службе ДСМР.

"Сегодня состоялось торжественное открытие крупнейшего в регионе духовно-просветительского, образовательного центра имени пророка Мухаммада. Общая площадь застройки составила 2 800 кв. м. Центр выполнен в традиционном исламском стиле с элементами современного стиля. Ключевым событием и символом открытия стала священная реликвия - волос пророка Мухаммада", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в церемонии открытия приняли участие глава ДСМР, муфтий Москвы, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов, муфтий ЦДУМ Волгоградской области Бата Кифах Мохаммад, а также представители органов государственной власти, духовенства и научного сообщества.

"Открытие в Волгоградской области духовно-культурного центра символизирует возрождение ислама и его мирное спокойное развитие на Волжской земле. Центр будет заниматься образовательными и просветительскими мероприятиями, будет организованна работа женских клубов по разным направлениям, а также дискуссионные молодежные клубы. Это не просто здание, а пространство, где вера, образование и культура соединяются ради одной цели - служения людям и сохранения мира", - привели слова Крганова в пресс-службе.

Глава ЦДУМ Волгоградской области в свою очередь отметил, что на возведение центра, способствующего укреплению межрелигиозного мира и традиционных ценностей в регионе, ушло шесть лет, "каждый день мы стремились приблизить сегодняшнее событие".

Трехэтажное здание центра может вместить в себя около 4 тыс. человек и включает в себя молельные комнаты, учебный центр, библиотеку, музей, конференц-зал и спортивный зал, сообщили в ДСМР. Также было отмечено, что в центре планируется вести работу с ветеранами, собирать гуманитарную поддержку и помогать в реабилитации участникам СВО.