ERT-news: греческий композитор Дионисис Саввопулос умер в возрасте 80 лет

Деятель культуры ушел из жизни после нескольких дней госпитализации из-за осложнений, вызванных раком, с которым он боролся с 2001 года

АФИНЫ, 22 октября. /ТАСС/. Греческий композитор, певец и поэт Дионисис Саввопулос скончался вечером 21 октября в возрасте 80 лет. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

Композитор умер после нескольких дней госпитализации из-за осложнений, вызванных раком, с которым он боролся с 2001 года.

Саввопулос был одним из ключевых деятелей современного греческого искусства. "Композитор, поэт и основоположник школы греческих поэтов-песенников своего поколения, прославившийся изобретательными и радикальными текстами, музыкальными комбинациями и вдохновенными постановками, Саввопулос своим творческим присутствием оказал каталитическое влияние на все музыкальные течения и направления в стране", - подчеркнул телеканал.

Саввопулос родился в 1944 в Салониках. В 1963 году переехал в Афины и оставил юридическое образование, увлекшись музыкой. Он, кроме того, активно участвовал в общественно-политической жизни страны. В 1967 году был заключен в тюрьму за свои политические убеждения военной хунтой, возглавляемой диктатором Георгиосом Пападопулосом.

Саввопулос писал песни политического, романтического и сатирического содержания. В 1986-1987 годах он вел на местном телевидении передачу "Да здравствует греческая песня". 24 ноября 2017 года филологический факультет Университета имени Аристотеля в Салониках присвоил ему звание почетного доктора.

Министр культуры Греции Лина Мендони заявила в связи со смертью Саввопулоса, что греки скорбят об утрате "величайшего поэта-песенника, одного из самых влиятельных творцов современной Греции, человека свободного, истинно творческого духа". "Дионисис был не только вдохновенным бардом с неиссякаемой поэтической жилкой, но и непревзойденным актером. Своей музыкой, своими текстами, своим сценическим присутствием, а также своим захватывающим повествованием - лично или на бумаге - он выражал наши индивидуальные поиски, наши коллективные стремления, которые так нам необходимы", - сказала Мендони.