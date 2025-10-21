"Делобанк" выяснил, где чаще всего платят по QR-коду

Количество совершенных операций по итогам трех кварталов в Москве выросло на 245%, а общая сумма платежей - на 52% к показателям 2024 года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Чаще всего россияне расплачиваются по QR-коду в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирской области. При этом в столице самый большой средней чек по оплате через QR-код - 1 701 рубль, говорится в исследовании "Делобанка" (есть у ТАСС).

Количество совершенных операций по итогам трех кварталов в столице выросло на 245%, а общая сумма платежей - на 52% к показателям 2024 года.

Далее по популярности идут Санкт-Петербург и Новосибирская область. В Петербурге рост количества совершенных операций составил 296%, общей суммы операций - на 266%, средний чек операции достиг 1 753 рубля. В Новосибирской области количество операций выросло на 55%, а общая сумма - на 76%. Средний чек составил 757 рублей.

Чаще всего оплату по QR-коду принимают предприятия розничной торговли: супермаркеты, гипермаркеты, специализированные магазины, магазины у дома и т. д. Вместе с тем по-прежнему в лидерах по сумме и количеству платежей - бытовые товары, туристические услуги, мебель.

"Оплата по смартфону через куайринг стала удобна как покупателям, так и бизнесу: для предпринимателей это весьма выгодный инструмент за счет низкой комиссии и удобства приема платежей", - прокомментировал директор "Делобанка" Максим Световцев.

Исследование основано на данных "Делобанка" по платежам через QR-код за три квартала 2025 года и аналогичного периода 2024 года.