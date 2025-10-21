В ЛДПР рассказали, как можно добиться закрытия алкомаркета в доме

Депутат Владимир Кошелев отметил, что в случае открытия магазина без согласия жильцов можно инициировать собрание собственников для прекращения его деятельности

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Жители могут добиться закрытия алкомаркета в доме, если он нарушает законодательство, или если так решит общее собрание собственников. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), комментируя проблему широкого распространения магазинов спиртных напитков в жилых кварталах.

"Если магазин открылся без согласия жильцов, можно инициировать собрание собственников и проголосовать за прекращение деятельности торговой точки. Решение собрания обязательно для предпринимателя, и в случае принятия соответствующего решения коммерсант обязан прекратить свою деятельность", - сказал депутат.

Он также отметил, что жильцы могут добиться закрытия алкомагазина, если, например, он действует как "наливайка" в нарушение существующих норм. Кошелев напомнил, что с 2024 года вступил в силу федеральный закон, который дает региональным властям право ужесточать требования к продаже алкоголя в многоквартирных домах. Так, власти регионов могут полностью запрещать или ограничивать время продажи пива и других слабоалкогольных напитков в заведениях, если они маскируются под кафе или бары - "наливайки".

"Люди, недовольные работой таких заведений в своем доме, могут проверить региональное законодательство и изучить, какие ограничения действуют в их субъекте. Например, в некоторых регионах увеличен минимальный размер зала обслуживания для заведений, торгующих алкоголем. Также можно обратиться в Роспотребнадзор. Сообщить о нарушениях, связанных с торговлей алкоголем после установленного в регионе времени или с несоответствием торговой точки статусу ресторана или кафе", - перечислил парламентарий. Кроме того, по словам Кошелева, "если магазин использует общедомовое имущество или в его работе есть нарушения, связанные с управлением домом, провести проверку может Госжилинспекция".

Если же проблема в том, что посетители алкомагазина "нарушают общественный порядок, шумят в ночное время или распивают алкоголь в неположенных местах", то жильцам следует обратиться в полицию. "Но обычно и участковые, и наряды патрульно-постовой службы уделяют таким местам повышенное внимание и стараются контролировать там порядок без дополнительных обращений", - заключил Кошелев.