В подполье Одессы и Николаева заявили об увеличении количества участников

Известны случаи, когда сотрудники Службы безопасности Украины пытаются внедриться в организацию, рассказал представитель организации

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Представитель пророссийского подполья Одессы и Николаева заявил об увеличении числа последователей, однако известны случаи, когда сотрудники Службы безопасности Украины пытаются внедриться в организацию.

"Работа подполья продолжается. Работы много, последователей становится с каждым днем больше. Хотя нам известны и случаи, когда сотрудники СБУ пытаются подослать к нам своих людей, но пока не выходит", - рассказал ТАСС представитель подполья.