В "Диалог регионы" рассказали о самых частых поводах для фейков

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Фейковые вбросы о политике, социально значимых происшествиях, здравоохранении, информационных технологиях и социальной защите вошли в пятерку антилидеров в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО "Диалог регионы" Сергей Маклаков.

"Если выделить самые распространенные категории фейков в 2025 году, в пятерку антилидеров войдут вбросы о политике, социально значимых происшествиях, здравоохранении, информационных технологиях и социальной защите", - отметил Маклаков.

Больше всего уникальных фейков (1 401) касается политической сферы - это на 112 единиц больше, чем в 2024 году. При этом количество копий фейков снизилось с 2,59 млн до 2,1 млн. Это связано с тем, что меняются тренды фейков и подходы к их созданию, в частности, растет доля региональных фейков.

Вбросы по поводу социально значимых происшествий находятся на втором месте - 523 уникальных фейков за неполный 2025 год (на 51 единицу меньше, чем в прошлом году). Третье место занимает дезинформация на тему здравоохранения - 217 фейков (на 13 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). По теме информационных технологий было запущено 162 фейка (на 6 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Вместе с тем количество копий фейков по этой теме возросло с 511 тыс. до 612 тыс.

"Это связано с публикацией серии фейков о мессенджере Max, отличительной особенностью которых является высокая активность распространения. При этом мы видим, что часть этой информационной кампании по публикации фейков о мессендежере является неорганической", - отметил Маклаков.

На пятом месте - фейки о социальной защите: в 2025 году появилось 145 уникальных вбросов на эту тему. Это в 2 раза больше чем годом ранее, 71 в 2024 году, 145 в 2025 году. "Такой рост в первую очередь вызван увеличением количества подделок официальных документов в 2025 году. Показатели распространения сфабрикованных документов многократно опережают статистику прошлых лет, когда фейки подобного формата были единичными", - пояснил Маклаков.

Что касается фейков, набравших в 2025 году наибольшее количество просмотров, то это вбросы о масштабном цунами у Петропавловска-Камчатского (361 млн просмотров, 57,6 тыс. копий), "взрыве" на Крымском мосту (151,5 млнпросмотров, 50 тыс. копий), нашествии "смертельно опасных" пауков-ос (53 млн просмотров, 21 тыс. копий), введении в России единой школьной формы (46,6 млн просмотров, 14 тыс. копий) и исчезновении из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" продукции компании Mars (46 млн просмотров, 28 тыс. копий).

Общее количество фейков

Всего с января по сентябрь 2025 года включительно в Рунете было зафиксировано 3 162 уникальных фейка. Это на 9% выше, чем за аналогичный период 2024 года (2 879 уникальных фейков). Этот показатель является максимальным за весь период наблюдения за информационными вбросами в России, показали данные аналитиков АНО "Диалог регионы".

В то же время при росте количества уникальных фейков в 2025 году количество их в указанный период соразмерно со значениями 2024 года - 5,5 млн копий в период с 1 января по 30 сентября. "После выраженного тренда на снижение числа копий фейков с января по апрель 2025 года (в сравнении с 2024 годом), наблюдался стремительный рост с мая по сентябрь, что выровняло показатели до значений 2024 года", - добавил собеседник ТАСС.

О предстоящем форуме

29 октября в Москве состоится третий международный форум "Диалог о фейках 3.0", который пройдет в рамках Глобальной недели медиа- и информационной грамотности ЮНЕСКО. На мероприятии эксперты расскажут о современных методах фактчекинга, которые помогут отличить реальные новости от сфабрикованных.