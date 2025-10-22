В МВД предупредили о схеме мошенничества со льготами на связь для пенсионеров

Злоумышленники вводят граждан в заблуждение в два этапа

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мошенники внедряют двухэтапную схему обмана пенсионеров - сначала якобы со льготами на услуги связи, а потом с необходимостью декларирования средств для сохранности из-за получения их личных данных аферистами с Украины. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, пенсионеру звонит неизвестный, представляется сотрудником одного из провайдеров и сообщает, что ему положены льготы на оказание услуг связи. По словам звонящего, для их получения нужно продиктовать паспортные данные. Не ожидающий подвоха пожилой человек предоставляет мошенникам необходимые сведения.

Спустя некоторое время потенциальной жертве перезванивает другой человек, который представляется сотрудником военной прокуратуры или одного из силовых ведомств. Он уточняет, не звонил ли кто из телекоммуникационных компаний и не запрашивал ли личные данные. Получив положительный ответ, неизвестный заявляет, что первый звонок был от мошенников, которые находятся на территории Украины, и теперь пенсионеру нужно задекларировать свои финансы, чтобы сохранить их. Сделать это якобы можно, передав все накопления доверенному лицу.

Введенный в заблуждение пожилой человек соглашается и выполняет все требования аферистов.