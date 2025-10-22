Сальдо: задачи по повышению уровня жизни в Херсонской области выполняются

В регионе активно создают условия для развития аграрного сектора, поддержки строительной отрасли, а также модернизируют коммунальную и дорожную инфраструктуру и систему здравоохранения

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ Игорь Романенков/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Херсонская область выполняет поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу по достижению среднероссийского уровня жизни в регионе к 2030 году, несмотря на постоянные атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Президент нашей страны поставил задачу правительству РФ и, естественно, исполнительным органам власти Херсонской области таким образом планировать улучшение качества жизни в Херсонской области, чтобы она достигла среднероссийского до 2030 года. Все эти задачи выполняются. <...> Даже невзирая на все то, что противник делает для того, чтобы именно помешать этому развитию экономическому - постоянно пытается нарушать инженерные коммуникации, обстреливает и пытается нарушить работу энергетического сектора, газоснабжающего сектора, - все равно это не помешает тому, чтобы область шла вперед и развивалась", - сказал Сальдо.

В частности, отметил глава региона, в Херсонской области активно создают условия для развития аграрного сектора, поддержки строительной отрасли, а также модернизируют коммунальную и дорожную инфраструктуру и систему здравоохранения.

По информации министерства экономического развития региона, сейчас в Херсонской области реализуется 84 мероприятия по программе социально-экономического развития на общую сумму 16,8 млрд рублей. Из них освоено 10,7 млрд рублей - 65,7% от плана.