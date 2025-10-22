Леонов: вакцина от менингита может войти в календарь прививок в 2027 году

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья, клинические испытания уже прошли, сейчас наращиваются мощности для ее производства

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Вакцина от менингококковой инфекции успешно прошла клинические испытания, ее могут включить в национальный календарь прививок в 2027 году. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Уже прошли клинические испытания вакцины, она готова, наращиваются сейчас производственные мощности. Вот когда они будут масштабированы, и мы сможем выпускать то количество доз, которое позволит нам внести данное заболевание в национальный календарь, тогда будет внесено. Ориентировочно - это 2027 год", - сказал депутат, отвечая на вопрос о том, когда вакцину от менингита внесут в национальный календарь прививок.

Ранее Леонов рассказывал ТАСС, что сложность при создании вакцины от менингококка связана с существованием нескольких серотипов этой инфекции. По словам парламентария, ранее не существовало прививки, которая защищала бы от всех серотипов менингококковой инфекции, однако сейчас Федеральному медико-биологическому агентству удалось создать подходящую вакцину.

Менингит - острое инфекционное заболевание, вызывающее воспаление оболочек головного и спинного мозга. Он опасен тем, что очень быстро прогрессирует и может привести к летальному исходу в течение одного-двух дней или вызвать у больного серьезные осложнения. В России вакцинация от менингококковой инфекции проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.